Goedkope fietshelmen veilig, maar meer betalen geeft extra bescherming én comfort

Een fietshelm hoeft niet duur te zijn om veilig te zijn, maar wie méér wil dan de minimale bescherming en wat meer comfort doet er goed aan iets extra’s te investeren. Dat blijkt uit de nieuwste ANWB Fietshelmentest, waarin 12 fietshelmen tot 80 euro zijn getest. De BBB Condor 2.0 MIPS komt als nipte winnaar uit de bus. De AGU Cit-E is de Voordelige Keus.

De fietshelm is steeds vaker te zien op straat. Niet zo vreemd, want het aantal e-bikes blijft groeien. Tegelijkertijd wordt het drukker op het fietspad, met grotere en snellere voertuigen zoals elektrische bakfietsen, longtails en fatbikes.

Die ontwikkeling is helaas ook terug te zien in de cijfers: het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers stijgt al jaren. Daarom adviseert ANWB om een fietshelm te dragen, dat voorkomt geen ongevallen maar verkleint wel het risico op hersenletsel. Om fietsers te helpen kiezen, heeft ANWB opnieuw fietshelmen uitgebreid getest.

Strenge veiligheidstests in het lab

ANWB testte 12 fietshelmen van bekende merken als Abus, Uvex en Lazer, fietsmerken zoals AGU, Cube en Specialized én budgetmerken als Lidl en Btwin. De verkoopprijzen lopen uiteen van circa 20 tot 80 euro.

De helmen zijn in het laboratorium onderworpen aan vier veiligheidstests. Daarbij is onder meer gekeken naar:

• een val op een stoeprand

• een schuine impact op de grond (45 graden) met een testhoofd

• de sterkte van de kinband

• of de helm goed op het hoofd blijft zitten bij een val

Daarnaast beoordeelde een panel van fietsexperts het comfort, de pasvorm, het verstelgemak en de handleiding.

Testwinnaars

De BBB Condor 2.0 MIPS is Testwinnaar met een score van 7,7. De helm scoort sterk op veiligheid, zowel bij bescherming tegen schedelbreuken als hersenschuddingen. De aanwezige MIPS-technologie (Multidirectional Impact Protection System) biedt extra bescherming bij schuine klappen op het hoofd. Minpunt is het comfort, dat iets achterblijft bij sommige concurrenten.

De AGU Cit-E (score 7,6) is uitgeroepen tot Voordelige Keus. Deze allround helm is scherp geprijsd, beschikt over een afneembaar achterlicht en is ook verkrijgbaar in opvallend neongeel.

Goedkoop is niet onveilig

Opvallend is dat ook de goedkopere helmen in de test prima voldoen. “Wie vooral op zoek is naar basisbescherming, is met een budgethelm niet per definitie slechter af,” aldus ANWB in het testrapport. “Maar wie extra bescherming tegen bijvoorbeeld een hersenschudding wil, of meer comfort zoekt, is vaak beter uit met een iets duurder model.”

Belangrijkste tip: altijd passen

Volgens ANWB-fietsexpert Wouter Duijndam is passen cruciaal: “Ieder hoofd is anders. Probeer daarom altijd goed hoe een helm op jouw hoofd zit voordat je hem koopt. Dat is essentieel voor de beschermende werking. Zet de helm niet te ver naar achteren: er moet ongeveer 2,5 centimeter ruimte zitten tussen de helm en je wenkbrauwen.”

Er is niet één perfecte fietshelm voor iedereen. Veiligheid, comfort en pasvorm verschillen per model én per persoon. ANWB adviseert daarom: kies minimaal een helm die voldoet aan de norm, maar lever niet in op draagcomfort – want een helm die lekker zit, draag je ook echt.

