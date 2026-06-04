Woningen acht verdachten doorzocht in groot onderzoek drogeerverkrachtingen

Op woensdag 27 en donderdag 28 mei heeft de politie op meerdere plaatsen in Nederland woningen doorzocht en vier verdachten aangehouden na een onderzoek van Team Seksuele Misdrijven en de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Rotterdam. Dit maakt de politie vandaag bekend.

'Meerdere vrouwen in Nederland gedrogeerd'

Het team is een onderzoek gestart nadat er informatie was binnengekomen van overheidsdiensten uit Duitsland en Engeland. 'Uit informatie blijkt dat mogelijk meerdere vrouwen in Nederland gedrogeerd zijn door iemand uit hun directe omgeving. Vervolgens zijn er seksuele handelingen bij de slachtoffers verricht, terwijl zij werden gefilmd', aldus de politie.

Tips over drogeren gedeeld in besloten mediagroepen

In besloten social mediagroepen waar de verdachten zich in begaven, werd informatie gedeeld en tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kan drogeren. Ook werden er beelden van het misbruik uitgewisseld. Rechercheurs van de Eenheid Rotterdam konden acht verdachten identificeren. Het zijn allen mannen in de leeftijd van 21 tot 51 jaar. Ze komen uit Rotterdam, Sassenheim, Hilversum, Veldhoven, Sint Willebrord, Amstelveen, gemeente Hulst en gemeente Horst aan de Maas.

Drogeren

De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige verdachten hebben seksueel beeldmateriaal gemaakt en/of verspreid. Daarnaast worden sommige mannen ook verdacht van het in gevaar brengen van slachtoffers door ze te drogeren tot aan (poging tot) verkrachting aan toe.

Gegevensdragers in beslag genomen

In de woningen zijn verschillende gegevensdragers als computers, usb-sticks, SD-kaartjes en telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast zijn er op verschillende plekken drogerende en/of verdovende middelen gevonden en wapens in beslag genomen.

Vier verdachten aangehouden

Vier verdachten uit de gemeenten Horst aan de Maas, Hulst, Sint Willebrord en Sassenheim zijn aangehouden en verhoord. In een aantal zaken is nog aanvullend onderzoek nodig wat in verschillende eenheden door rechercheurs van Team Seksuele Misdrijven wordt uitgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

'Aantal slachtoffers nog niet duidelijk'

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. “Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig, onder andere in de in beslag genomen telefoons en computers.” zegt Milou van der Kolk van Team Seksuele Misdrijven van Rotterdam. “Maar wat wel duidelijk is, is dat dit een zaak is met een enorme impact. Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd, omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten bewustzijn was. Het nieuws dat je partner of een bekende je mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, kan je leven volledig op z’n kop zetten.”

Hulp

De zorg aan mogelijke slachtoffers is van essentieel belang. Slachtofferhulp Nederland heeft op verzoek van de politie een team klaarstaan voor directe ondersteuning van slachtoffers en werkt daarbij nauw samen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Veilig Thuis.

'Ingrijpend'

Directeur van CSG Iva Bicanic: “Wanneer een vrouw hoort dat er seksuele handelingen met haar lichaam zijn gebeurd zonder dat zij daarvan wist, is dat erg ingrijpend. Ook al heeft zij zelf geen herinneringen aan wat er is gebeurd. Er kunnen beelden in haar hoofd ontstaan van wat er mogelijk is gebeurd. Deze beelden kunnen net zo echt aanvoelen. De onzekerheid wat er exact is gebeurd, is voor het slachtoffer tijdens het politieonderzoek ook heel impactvol. Samen met het besef dat haar grenzen en vertrouwen ernstig zijn geschonden, kan dit veel stress en klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers terecht kunnen bij professionals die hen een luisterend oor bieden en hulp kunnen geven.”

Het fenomeen “Gedrogeerd seksueel misbruik” / ‘DFSA’

Het zal je maar gebeuren. Je wordt door iemand in je persoonlijke kring gedrogeerd en wanneer je volledig bewusteloos en weerloos bent, word je verkracht. Iemand drogeren om verkrachting of seksueel misbruik te plegen heet ook wel drug-facilitated sexual assault (DFSA). Bekende middelen zijn GHB, Rohypnol en slaapmiddelen zoals zolpidem. Signalen lijken vaak op zware dronkenschap en kunnen snel optreden. Het zijn verdovende middelen die het zenuwstelsel onderdrukken en geheugenverlies kunnen veroorzaken.