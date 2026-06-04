OM ziet flinke toename verkeersovertredingen voor gevaarlijk rijgedrag

Met 759 verkeersdoden in 2025, het hoogste aantal in twintig jaar, staat de verkeersveiligheid in Nederland onder druk. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Handhaving

'Handhaving is een essentieel middel om de verkeersveiligheid te waarborgen en te verbeteren. De cijfers over de eerste vier maanden van 2026 tonen aan dat het aantal verkeersovertredingen is toegenomen, zoals telefoongebruik in het verkeer, door rood rijden en het niet dragen van de gordel. De uitbreiding van de geautomatiseerde handhaving, waaronder de inzet van meer focusflitsers, droeg bij aan een stijging van het totale aantal geconstateerde overtredingen met 13 procent vergeleken met de eerste vier maanden van 2025', aldus het OM.

Stijging totaal aantal overtredingen

De stijging blijkt uit de cijfers van de overtredingen van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). In totaal werden in het eerste tertiaal van 2026 ruim 2,5 miljoen (2.584.526) overtredingen geconstateerd. Dat waren er bijna 13 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2025 (2.288.788).

Toename handheld telefoongebruik

Opnieuw bleken te veel mensen al rijdend hun telefoon in de hand te hebben gehad: 134.752. 79.014 boetes kwamen door de in de loop van het vorige jaar geïntroduceerde focusflitsers, de andere werden door de politie(camera’s) geconstateerd. Inmiddels zijn er 40 focusflitsers operationeel en dat worden er dit jaar in totaal 50.

Rijden door rood licht

Een andere opvallende stijging, met bijna 35 procent, was te zien bij de verkeerslichten: in de eerste vier maanden van 2026 werden 80.548 boetes voor rijden door rood licht verstuurd. Dat waren er in 2025 59.772. Een deel van deze toename, ongeveer driekwart, valt te verklaren door vervangen palen en recent bijgeplaatste palen op nieuwe locaties.

Staandehoudingen door politie

Het percentage aantal staandehoudingen door de politie bleef ongeveer gelijk. Bij een staandehouding stopt de politie een bestuurder fysiek op de weg, in tegenstelling tot boetes die automatisch via camera op kenteken worden verstuurd. 8,3 procent van het totaal aantal overtredingen is een staandehouding (215.393 staandehouding , 2.369.133 automatisch op kenteken). Uit die staandehoudingen kwam onder andere een gestegen aantal overtredingen waarbij geconstateerd werd dat een inzittende geen gordel droeg. Dat getal steeg met 8,3 procent naar 11.594 (2025: 10.701).

Snelheidsovertredingen omhoog

Snelheidsovertredingen blijven de meeste voorkomende Wahv-overtreding. Het aantal beschikkingen voor snelheidsovertredingen was namelijk: 1.806.028 (1.677.994 in 2025). In 2025 daalde dit aantal, mogelijk omdat apparatuur werd vervangen. Het aantal overtredingen van inrijverboden is ongeveer gelijk gebleven aan die van 2025. Wél zaten hierbij 17.728 overtredingen van nul-emissiezones en die regelgeving was in de eerste maanden van 2025 nog niet vastgesteld.