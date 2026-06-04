Tonnen contant geld en drugs aangetroffen tijdens controle bedrijf

Medewerkers van de gemeente Tilburg deden afgelopen dinsdagmiddag, 2 juni, vergezeld door politiemensen, een controle bij een bedrijf aan de Ringbaan Oost in hun gemeente. Tijdens de controle werden door hen spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij een hennepkwekerij.

Vanwege die vondst stelden de agenten een onderzoek in. Door hen werd een hennepgeur geroken bij en in een deel van het bedrijf. Een drugshond kwam eraan te pas om de exacte locatie te duiden, omdat de agenten niets konden vinden. Door de drugshond stuitten ze op verborgen ruimtes in het pand.

Drugs en contant geld

De agenten troffen tientallen kilo’s hasj en hennep aan met een straatwaarde van enkele tienduizenden euro’s.

De officier van justitie gaf toestemming voor de doorzoeking van het pand. In het bedrijf werden enkele tonnen aan contant geld aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen door de politie.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar die worden niet uitgesloten.