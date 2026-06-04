KNMI geeft Code Geel voor onweersbuien donderdagmiddag

Donderdagmiddag komen er enkele pittige regen- en onweersbuien voor met kans op windstoten en hagel. Hiervoor waarschuwt het KNMI vandaag met Code Geel.

'Vooral in oosten en zuidoosten'

'In de loop van de middag komen de buien vooral in het oosten en zuidoosten voor. Vanavond neemt de buienactiviteit weer af', aldus het KNMI.

Hinder

Vooral buitenactiviteiten en wegverkeer kunnen hier hinder van ondervinden. Bij de onweersbuien komen windstoten van circa 65 km/uur voor uit een zuidwestelijke richting. Verder kunnen er hagelstenen voorkomen tot ongeveer 2 cm.