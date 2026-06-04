Doorzoekingen woningen vier Nederlandse betrokkenen Spaanse mega drugsvangst van 30.000 kilo coke

De politie heeft de woningen doorzocht van vier Nederlandse verdachten, die onderdeel uitmaakten van de bemanning van het schip Arconian. Dit meldt de politie.

Meer dan 30.000 kilo cocaïne op schip

'Op dat schip trof de Spaanse politie in mei meer dan 30.000 cocaïne aan. Tijdens de doorzoekingen in Groningen en Almere zijn negen telefoons in beslag genomen', aldus de politie.

Doorzoeken woningen

Met het doorzoeken van de woningen door specialisten van de Eenheid Landelijke Opsporing wil de politie zicht krijgen op eventuele andere criminele activiteiten van de verdachten. Mede op basis van de in beslag genomen telefoons doet de politie verder onderzoek.