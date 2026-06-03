21-jarige slachtoffer steekincident Zwijndrecht overleden

De 21-jarige man die zwaargewond raakte bij een steekincident in Zwijndrecht, is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De politie heeft dinsdagmiddag een 60-jarige man uit Sliedrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

In de nacht van dinsdag 2 juni is iets na 02:00 uur de 21-jarige man zwaargewond geraakt door een steekpartij in een woning aan de Nijhoffstraat in Zwijndrecht. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Mogelijk is er voorafgaand aan het steekincident een ruzie geweest in de relationele sfeer. De politie doet onderzoek naar het incident.