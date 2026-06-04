Caravan niet meeverzekerd bij autoverzekering; Nederlanders niet altijd op de hoogte

Elk jaar gaan honderdduizenden Nederlanders met de caravan op pad. Nederland telt zo’n 423.000 geregistreerde caravans, maar niet iedereen is op de hoogte van de verzekeringsdekking bij schade aan of door een caravan. Vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl waarschuwt: de autoverzekering dekt lang niet alles, en de regels veranderen zodra de caravan wordt losgekoppeld of in de stalling staat. Daarnaast valt schade aan de eigen caravan nooit onder de autoverzekering. Zonder aparte caravanverzekering zijn deze kosten volledig voor eigen rekening.

Koppeling bepalend bij schade aan anderen

Zolang de caravan gekoppeld is, valt schade aan derden onder de WA-dekking van de autoverzekering. Denk aan een caravan die slingert en een ander voertuig raakt of een botsing bij het achteruitrijden.

Wordt de caravan losgekoppeld, dan verandert de situatie. De WA-dekking geldt dan alleen nog zolang de caravan zich in het verkeer bevindt, bijvoorbeeld bij doorrollen na het ontkoppelen of bij verplaatsing met een mover. Staat de caravan eenmaal geparkeerd, dan vervalt de dekking.

Toch kan ook een stilstaande caravan schade veroorzaken, bijvoorbeeld als deze omwaait door storm, van een helling rolt of in de stalling brand vat door kortsluiting. De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) kan dan uitkomst bieden, maar lang niet elke aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade. Navragen bij de verzekeraar is dan ook verstandig.

Schade aan de eigen caravan: zonder caravanverzekering voor eigen rekening

Schade aan de eigen caravan valt nooit onder de autoverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering. Zonder aparte caravanverzekering zijn de kosten bij bijvoorbeeld parkeerschade, stormschade of diefstal volledig voor eigen rekening. Ook stallingsbedrijven wijzen in hun voorwaarden de aansprakelijkheid voor schade aan gestalde voertuigen meestal af.

Is er een aanwijsbare tegenpartij? Dan is de schade mogelijk wel te verhalen op diens WA-verzekering, maar dat is lang niet altijd het geval.

Jerry Poel, verzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, legt uit: "Bij bijvoorbeeld stormschade, hagel of vandalisme door een onbekende dader is er niemand om aan te spreken. De kosten zijn dan voor eigen rekening, tenzij er een caravanverzekering is afgesloten."

Caravanverzekering niet verplicht, maar soms wel verstandig

Een caravanverzekering is niet wettelijk verplicht, maar kan veel kosten schelen bij schade. Een standaard caravanverzekering dekt brand, storm en diefstal. Dit is de beperkt cascoverzekering. Wie ook verzekerd wil zijn voor botsingen of vandalisme, heeft een all risk-dekking nodig. Accessoires, zoals een voortent of mover, vallen daar niet automatisch onder en moeten meestal apart worden verzekerd.

Aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling vaak interessant

Raakt een caravan total loss of wordt deze gestolen, dan keert een verzekeraar normaal gesproken de dagwaarde uit. Omdat een caravan vooral in de eerste jaren snel in waarde daalt, kan het verschil met de aanschafprijs aanzienlijk zijn. Om dit risico op te vangen, bieden verzekeraars diverse speciale regelingen aan.

Würsten licht toe: "Veel verzekeraars bieden een aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling aan. Dit betekent dat de verzekeraar bij diefstal of total loss de originele aankoop- of nieuwwaarde vergoedt in plaats van wat de caravan op dat moment nog waard is. Omdat een caravan snel in waarde daalt, kan dat verschil oplopen tot duizenden euro's. Het loont dus om niet alleen naar de premie te kijken, maar ook naar de dekking en bijzondere regelingen."