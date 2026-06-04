Expert over drang om foto’s online te delen: ‘grens tussen privéleven en content vervaagt’

Waar fotografie vroeger vooral draaide om het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen, leggen Nederlanders tegenwoordig vrijwel alles vast. Van een cappuccino op het terras tot een wandeling in het park: dankzij smartphones en social media is bijna ieder moment potentiële content geworden. In een interview met Kamera Express vertelt communicatie-expert Frans Folkvord, associate professor aan Tilburg University, dat dit steeds meer beïnvloedt hoe mensen hun dagelijks leven ervaren.

"Sociale media hebben ervoor gezorgd dat vrijwel alles potentieel deelbaar is geworden," zegt Folkvord. "Daardoor bekijken mensen activiteiten steeds vaker vanuit de vraag of ze interessant genoeg zijn om online te plaatsen. De grens tussen privéleven en contentcreatie vervaagt daardoor steeds meer."

Foto’s delen voor erkenning, ‘likes’ als bevestiging

Waar fotografie vroeger vooral draaide om het bewaren van herinneringen, speelt tegenwoordig ook online zichtbaarheid een belangrijke rol. De smartphone zorgt ervoor dat een camera altijd binnen handbereik is, waardoor spontane momenten sneller worden vastgelegd én gedeeld.

“Mensen gebruiken sociale media steeds vaker als een manier om herinneringen te bewaren, contact te houden met anderen en zichzelf uit te drukken,” zegt Folkvord. “Het delen van momenten geeft daarnaast vaak een gevoel van erkenning en verbondenheid, omdat reacties en likes directe sociale bevestiging kunnen geven en geluksgevoelens teweegbrengen.” Die constante aanwezigheid van camera’s en social media verandert niet alleen wat we fotograferen, maar ook hoe we momenten beleven.

Constante sociale druk om ‘zichtbaar’ te blijven

Volgens Folkvord voelen veel mensen de druk om actief en zichtbaar te blijven op sociale media. "Vergelijking met anderen, trends en het streven naar likes of volgers kunnen ervoor zorgen dat mensen voortdurend bijzondere momenten willen delen." Daardoor wordt online vaak een ideale versie van het leven getoond, wat een vertekend beeld kan geven en ervoor kan zorgen dat mensen minder in het moment leven.

Tegelijkertijd ziet Folkvord een tegenbeweging ontstaan. Steeds meer mensen zoeken naar offline ervaringen, meer privacy en bewuster schermgebruik. Ook Kamera Express merkt die ontwikkeling op. "We zien meer belangstelling voor beelden die een persoonlijk verhaal vertellen," zegt communicatie-expert Nikita Šebek. "Juist door de overvloed aan content groeit de behoefte aan fotografie die authentiek en betekenisvol aanvoelt."