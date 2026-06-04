donderdag, 4. juni 2026 - 17:13 Update: 04-06-2026 17:19
Aanranding in het Martin Luther Kingpark te Amsterdam-Zuid
Foto: Politie
Amsterdam
Op zondag 31 mei rond 17.00 uur fietste een vrouw door het Martin Luther Kingpark over de Amsteldijk (Amsterdam-Zuid) waar zij werd aangerand door een jongen op een scooter. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt mensen met camerabeelden om deze te delen.
Halverwege het park werd de vrouw links ingehaald door een zwarte scooter met twee opzittenden. De passagier raakte haar eerst aan op haar bil en gaf haar daar vervolgens een tik. Tijdens het incident was het druk in het park. Na de aanranding kwamen een jongen en meisje naast de vrouw fietsen en vertelden dat ze de aanranding hadden gezien. Wij komen graag in contact met deze getuigen.
Bestuurder van de scooter
- Man
- Ongeveer tussen de 17 en 25 jaar
- Licht getinte huidskleur
- Zwart haar
- Smal postuur
- Donkere helm en donkere kleding
Passagier
- Man
- Ongeveer tussen de 17 en 25 jaar
- Licht getinte huidskleur
- Zwart haar
- Smal postuur
- Donkere helm, donkere kleding en zwart jasje
Categorie
Provincie
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