Aanranding in het Martin Luther Kingpark te Amsterdam-Zuid

Op zondag 31 mei rond 17.00 uur fietste een vrouw door het Martin Luther Kingpark over de Amsteldijk (Amsterdam-Zuid) waar zij werd aangerand door een jongen op een scooter. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt mensen met camerabeelden om deze te delen.

Halverwege het park werd de vrouw links ingehaald door een zwarte scooter met twee opzittenden. De passagier raakte haar eerst aan op haar bil en gaf haar daar vervolgens een tik. Tijdens het incident was het druk in het park. Na de aanranding kwamen een jongen en meisje naast de vrouw fietsen en vertelden dat ze de aanranding hadden gezien. Wij komen graag in contact met deze getuigen.

Bestuurder van de scooter

Man

Ongeveer tussen de 17 en 25 jaar

Licht getinte huidskleur

Zwart haar

Smal postuur

Donkere helm en donkere kleding

Passagier