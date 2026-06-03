52-jarige man uit Groot-Brittannië overleden na steek- en schietincident Heerhugowaard

De man die maandag 1 juni bij een steek-en schietincident in de Coulombstraat in Heerhugowaard om het leven is gekomen is een 52-jarige man uit Groot-Brittannië. De politie doet momenteel nog intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd en de aanleiding van het incident

Op maandag 1 juni kreeg de politie rond 19.30 uur een melding van een steekincident in de Coulombstraat in Heerhugowaard. Bij een bedrijfspand heeft vermoedelijk een steek- en schietincident plaatsgevonden. Hierbij is een 52-jarige man uit Groot-Brittannië overleden.

Ook twee mannen zijn bij het incident gewond geraakt. Zij zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis zijn zij aangemerkt als verdachten en aangehouden. Het gaat om een 44-jarige man uit de gemeente Velsen en een 65-jarige man uit Heerhugowaard. Eerder meldde de politie dat de 65-jarige verdachte uit Zaandam komt.