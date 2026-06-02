Tata Steel Nederland beëindigt contract Donald Pols al na 1 dag

Op 5 mei jl. maakte Tata Steel bekend dat zij voormalig directeur van de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie Donald Pols per 1 juni 2026 heeft aangesteld als Chief Sustainability Officer en Director Corporate Communications en Public Affairs. Precies 1 dag na zijn aantreden moet Pols alweer weg bij de staalgigant omdat nu blijkt dat hij 35 jaar geleden in Zuid-Afrika betrokken was bij het verzet tegen de afschaffing van de apartheid. NRC maakte dit nieuws bekend.

'Informatie die niet eerder is gedeeld'

'De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland heeft vanochtend besloten om niet door te gaan met Donald Pols als Chief Sustainability Officer en Directeur Communicatie. De afgelopen dagen is gebleken dat er aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, informatie die ons heeft geraakt en die niet eerder met het bedrijf is gedeeld', zo laat Tata Steel dinsdag weten.

Gesprekken tijdens aanstellingsprocedure

'De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland betreurt het dat in de gesprekken tijdens de aanstellingsprocedure van Donald niet alle informatie is gegeven die voor de Raad van Bestuur belangrijk is om een goed overwogen besluit te nemen over zijn aanstelling. Daarom heeft de Raad van Bestuur vanochtend besloten het contract van Donald Pols per direct te beëindigen', aldus Tata Steel.