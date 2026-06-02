LUMC stopt onderzoek naar Mifepriston als anticonceptiemiddel

Het LUMC heeft het WOMEN&More-onderzoek naar het middel mifepriston stopgezet. 'Uit een tussentijdse evaluatie bleek mifepriston 50 mg niet geschikt als anticonceptiemiddel', zo meldt het LUMC dinsdag.

Toch zwanger

De evaluatie toonde een groter aantal positieve zwangerschapstesten en zwangerschappen dan verwacht. Vooral het percentage buitenbaarmoederlijke zwangerschappen gaf aanleiding tot zorgen.

'Zeer teleurstellend'

Hoofdonderzoeker van het LUMC Rebecca Gomperts: “Dit is zeer teleurstellend. Omdat dit middel juist geschikt leek voor vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken of vrouwen die last hadden van bijwerkingen van anticonceptie met oestrogenen en/of progestagenen.”

500 vrouwen

Aan het onderzoek deden 14 Nederlandse ziekenhuizen en meer dan 500 vrouwen mee. Alle deelnemers zijn inmiddels via hun eigen onderzoeksteam geïnformeerd en bedankt voor hun bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. “De wetenschap kan alleen maar vooruitgang boeken als mensen hieraan meewerken’” aldus Gomperts. De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Medicamenteuze abortus

Mifepriston 200 mg in combinatie met misoprostol wordt voorgeschreven ten behoeve van een medicamenteuze abortus en bij de behandeling van miskramen. De huidige onderzoeksresultaten gaan over een ander werkingsmechanisme en hebben geen verband met elkaar. Het gebruik van mifepriston 200 mg bij medicamenteuze abortus of medicamenteuze behandeling van een miskraam is uiterst veilig en effectief.