Aansluiting op Duits waterstofnetwerk moet waterstof naar Twente brengen

Een breed Twents‑Duits consortium, met daarin onder meer de provincie Overijssel en netwerkbedrijf Cogas, zet vandaag in Enschede een belangrijke stap richting de beschikbaarheid van waterstof voor Twente. 'Cogas tekent een contract met de Duitse netbeheerder Thyssengas voor de aanleg van een aansluiting op het Duitse waterstofnetwerk, vlak bij de grens bij Nordhorn', zo meldt de provincie Overijssel vandaag.

Subsidie provincie

De provincie Overijssel ondersteunt deze stap met een subsidie. Alle partijen tekenen daarnaast een overeenkomst waarin zij zich verbinden aan het gezamenlijk ontwikkelen van een regionale waterstofinfrastructuur in Twente. 'Met deze ondertekening spreken de partners uit dat zij samen waterstof naar Twente willen brengen en daarmee de positie van de regio als vooruitstrevend, innovatief en ondernemend versterken', aldus de provincie.

Waterstof beschikbaar via bestaande leiding van Cogas

Het Duitse waterstofnetwerk is in aanleg en komt dicht langs de Nederlandse grens te liggen. Met het nieuwe aftakpunt ontstaat de mogelijkheid om deze leiding te koppelen aan een bestaande leiding van Cogas bij Denekamp. Deze leiding kan, na aanpassing, worden gebruikt om waterstof naar Twentse bedrijven te transporteren. Zo ontstaat een toekomstbestendige oplossing voor sectoren die hoge temperaturen nodig hebben in hun productieprocessen. Tevens is waterstof belangrijk voor een robuust energiesysteem dat perspectief biedt om mee te groeien met de regio (zie ook: energievisie Overijssel). De aansluiting (aftakpunt) wordt naar verwachting eind 2027 opgeleverd.

Partners

Het consortium bestaat uit: de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal en de Industrie und Handelskammer Nord Westfalen, Oost NL, TECHLAND, H2HUB Twente, Twente Board, Energiestrategie Twente (RES Twente), Thyssengas, Cogas en de provincie Overijssel. De partners zien dit als een unieke kans om via de Duitse waterstofinfrastructuur een directe verbinding met Twente te realiseren.

Waarom deze stap nodig is

De industrie in Twente heeft duurzame alternatieven nodig voor aardgas, vooral voor productieprocessen met hoge temperaturen. Waterstof is hiervoor een van de weinige realistische opties. Door nu al een verbinding met het Duitse waterstofnetwerk te leggen, bereidt Twente zich voor op de energietransitie die de komende jaren versnelt.

Vervolgstappen

Het aftakpunt is een belangrijke eerste stap, maar voor een volledige waterstofvoorziening in Twente zijn meer stappen nodig. Met de symbolische ondertekening verbinden de partners zich aan deze vervolgstappen, zodat waterstof ook daadwerkelijk Twentse ondernemers kan bereiken.