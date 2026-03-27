Landmacht kan met nieuw amfibisch brugsysteem ook varen

Defensie versterkt de slagkracht van de landmacht met amfibische brugsystemen. 'Het stelt gevechtseenheden met zwaar materieel in staat sneller en op verschillende plekken rivieren over te steken', zo meldde staatssecretaris Derk Boswijk donderdag aan de Kamer.

'Lessen getrokken uit oorlog Oekraïne'

'Statische brugslag op een centrale locatie is risicovol. Verspreide rivierovergangen zijn daarom noodzakelijk. Het is een van de getrokken lessen uit de oorlog in Oekraïne', aldus het ministerie van Defensie.

Rijden én varen

Het nieuwe brugsysteem kan rijden én varen. Het voertuig is geschikt voor de openbare weg en goed wendbaar in onverhard terrein. Met opklapbare pontons creëert het drijfvermogen. Op het water doet het systeem zo dienst als veerboot of brug. De laatste is te verlengen met huidige drijvende vouwbrugcapaciteit. Die bestaat uit midden- en eindpontons en duwboten om brug(delen) te verplaatsen en in positie te houden.

Op voorraad

De amfibisch brugsystemen zijn ‘van de plank’ te koop. Defensie sluit mogelijk aan bij een contract van Europese bondgenoten.