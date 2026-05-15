OM: Vrouwen verdacht van kindermishandeling Stadskanaal blijven vastzitten

Donderdag 14 mei heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland bekend gemaakt dat de politie twee vrouwen uit Stadskanaal heeft aangehouden op verdenking van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

In verzekering gesteld

'Vandaag is besloten dat de beide verdachten in verzekering worden gesteld. Het Openbaar Ministerie zal binnen drie dagen beslissen of deze in verzekeringstelling wordt verlengd. In dat geval zal de rechter-commissaris de rechtmatigheid van die beslissing moeten toetsen. De officier van justitie zal in de loop van volgende week besluiten of de verdachten worden voorgeleid', zo meldt het OM vandaag.

Veel vragen

Het OM en de politie krijgen veel vragen over het moment van aanhouding en over het moment waarop beide organisaties betrokken zijn geraakt. 'Vooropgesteld; er gelden in deze zaak beperkingen, waardoor wij geen informatie kunnen delen over de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek. Wel kunnen we zeggen dat op het moment dat politie en OM betrokken zijn geraakt bij deze casus, er direct een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld', stelt het OM.

'Veiligheid kinderen bleek gewaarborgd te zijn'

Op datzelfde moment is gekeken naar de veiligheid van de kinderen. Deze bleek gewaarborgd te zijn. Daarop is besloten de verdachten niet direct aan te houden, maar eerst het onderzoek gedegen inhoud te geven voordat de verdachten aangehouden en verhoord zouden worden.

Maatschappelijk onrust

De gebeurtenissen van gisteren noopten de politie en het Openbaar Ministerie om deze aanhouding te vervroegen. Dit vanwege de ontstane maatschappelijke onrust en veiligheidsaspecten. Het onderzoek loopt verder', aldus het OM.