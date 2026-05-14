Politie weet in tuin verstopte insluiper snel op te sporen

Gisteravond kregen agenten in Zoetermeer een melding van een mogelijke insluiping in de wijk Rokkeveen.

'Met meerdere opvallende en onopvallende eenheden werd in de omgeving gezocht naar de persoon. Hij probeerde zich nog in een tuin te verstoppen, maar zonder succes', zo schrijft de politie op Facebook.

'Plek voor de nacht'

'Al snel bleek dat het ging om iemand zonder vaste verblijfplaats die een plek zocht om de nacht door te brengen. Na een gesprek kon de situatie rustig worden afgehandeld', aldus de politie.