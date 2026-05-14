Golfclub moet transactie van 8.000,- euro betalen vanwege staalslakken

Het Openbaar Ministerie (OM) is een transactie overeengekomen met een golfclub in het midden van het land, in een strafrechtelijk onderzoek naar het onjuist toepassen van staalslakken. 'De golfclub wordt verweten dat zij zonder de vereiste watervergunning verontreinigd regenwater heeft laten afstromen naar aangrenzende sloten', zo meldt het OM vandaag.

Aanleg geluidswal

De golfclub heeft voor de aanleg van een tweede golfbaan met een geïntegreerde geluidswal gebruik gemaakt van staalslakken – een restproduct uit de staalindustrie dat onder voorwaarden mag worden toegepast in grondwerken. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden schakelde de golfclub een aannemingsbedrijf in dat ervaring had met het gebruik van staalslakken.

Verontreinigd regenwater

Na toepassing van de staalslakken bleek er regenwater, dat door contact met de staalslakken verontreinigd was, vanaf het terrein in de omliggende sloten terecht te komen. Staalslakken bevatten kalk waardoor, in contact met water, een verhoging van de pH-waarde van dat (regen)water kan optreden. Dit kan leiden tot schade aan het milieu, waaronder vissterfte en het vormt een risico voor de gezondheid van mensen die met dit water in aanraking komen.

Verontreinigd regenwater in sloten terechtgekomen

De golfclub mocht er aanvankelijk op vertrouwen dat het aannemingsbedrijf de staalslakken op juiste wijze toe zou passen. Begin 2019 is gebleken dat dit niet was gebeurd en zijn er problemen met de toegepaste staalslakken ontstaan. In de periode van oktober 2019 tot en met februari 2020 heeft de golfclub volgens het OM onvoldoende maatregelen genomen om de afstroming van verontreinigd regenwater in omliggende sloten te voorkomen, terwijl dat op grond van de milieuwetgeving verplicht was.

Transactie

De golfclub heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Er is een nieuwe directie aangetreden en er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo is onder andere de oppervlakte, waarover de staalslakken op het terrein verspreid waren, teruggebracht van 35 ha naar 6,5 ha. 'De golfclub is nog altijd in overleg met het bevoegd gezag om tot een definitieve oplossing, met betrekking tot de op haar terrein aanwezige staalslakken, te komen. Gelet hierop heeft het OM gekozen voor een buitengerechtelijke afdoening. Met de golfclub is een transactie overeengekomen in de vorm van de betaling van een geldsom van 8.000 euro. De golfclub heeft inmiddels betaald. Hiermee wordt verdere strafvervolging voorkomen', aldus het OM.

Het aannemingsbedrijf is door het OM gedagvaard voor het op onjuiste wijze toepassen van de staalslakken en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Daarnaast heeft de golfclub zelf gerechtelijke stappen ondernomen jegens haar voormalige directie en jegens het aannemingsbedrijf.