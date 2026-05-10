Politie ziet verdachte overdracht in parkje Zutphen en treft tijdens onderzoek 340.000 euro aan

Tijdens extra onopvallend toezicht op dinsdag 5 mei viel een jongeman op door zijn afwijkende gedrag. 'Na enige tijd ging de jongeman zitten in het parkje tussen de Hobbemakade en de Graaf Ottosingel. De politie zag vervolgens dat er een overdracht van iets plaatsvond', zo meldt de politie vandaag.

Cash en wapens

Beide verdachten, een 23-jarige man en een 19-jarige man uit Zutphen, werden door de politie aangehouden op verdenking van drugshandel en/of bezit van drugs. 'Bij de fouillering van de 19-jarige man trof de politie een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs aan. Bij de fouillering van de 23-jarige man trof de politie twee telefoons en bijna € 3.000 aan contanten aan', aldus de politie.

340.000,- cash aangetroffen in woning

Tijdens het onderzoek dat volgde werden aanwijzingen gevonden om ook onderzoek te doen in de woningen van de verdachten. In de slaapkamer van de 23-jarige Zutphenaar trof de politie een grote hoeveelheid (hard)drugs , rond de 340.000 euro contant geld, twee zilverbaren, een airsoftwapen, een gasalarmpistool en veel verpakkingsmateriaal voor drugs aan. Ook in de woning van de 19-jarige man deed de politie een instap maar daar werd niets aangetroffen.

Verdenking

De politie verdenkt de 23-jarige man van witwassen, overtreding van de wet wapens en munitie en de handel in cq het bezit van (hard)drugs. De politie verdenkt de 19-jarige van het bezit van harddrugs en overtreding van de wet wapens en munitie.