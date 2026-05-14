Brommobiel en vrachtwagen botsen op Overtoom

Op de kruising van de Eerste Constantijn Huygensstraat met de Overtoom in Amsterdam heeft donderdagmiddag rond 12.40 uur een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een brommobiel en een vrachtwagen.

Hulpdiensten

Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances en politie-eenheden, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval is nog weinig bekend.

Onderzoek naar precieze oorzaak

Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoeveel personen gewond zijn geraakt bij de aanrijding. Hulpverleners hebben zich ter plaatse ontfermd over de betrokkenen. Door het incident ontstond hinder voor het verkeer op en rond de Overtoom. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.