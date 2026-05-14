Minderjarige opgepakt voor eerdere vernielingen aan gemeentehuis Loosdrecht

Een minderjarige jongen uit Utrecht is dinsdag 12 mei aangehouden op verdenking van vernieling van het gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht op Koningsdag. Dit meldt de politie vandaag.

Ramen ingegooid

Maandagavond 27 april werden onder andere diverse ramen van het gemeentehuis ingegooid en hekken vernield. 'Een minderjarige jongen uit Utrecht heeft zich gemeld bij de politie. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vernielingen. Hij is na verhoor én met een dagvaarding voor de kinderrechter heengezonden', aldus de politie.

Meerdere aanhoudingen

Eerder werden al meer verdachten aangehouden, zoals op 13 mei en 23 april.