Politie houdt 2 vrouwen aan vanwege kindermishandeling in Stadskanaal

Twee vrouwen uit de gemeente Stadskanaal zijn vanavond door de politie aangehouden. 'De twee vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist.

'Maatschappelijke onrust'

Politie en Openbaar Ministerie hebben zich genoodzaakt gezien de in dit onderzoek geplande aanhoudingen te vervroegen. Dit vanwege de vandaag ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten.

Beperkingen

De beide verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend moeten zijn in de communicatie.