Kind van acht maanden uit bed gevallen en overleden, OM eist taakstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een 35-jarige vrouw uit de Stad-Groningen een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijk celstraf van drie maanden geëist. 'Zij wordt verdacht van dood door schuld', zo meldt het OM vandaag.

Zoontje levenloos aangetroffen

Op dinsdagochtend 2 januari 2024 treft de partner van de verdachte hun acht maanden oude zoontje levenloos in de slaapkamer aan. Hij ziet dat het kind in de loze ruimte tussen het bed en de muur ligt. De verdachte heeft hun zoontje de avond ervoor uit een ledikantje gehaald en bij zich in bed genomen. Dat doet zij vaker. De partner van de verdachte slaapt die nacht beneden.

Onveilige slaapomgeving

Uit de verklaringen van de ouders blijkt dat het kindje beweeglijk is en al een paar keer eerder in die ruimte was gevallen. Daar is de verdachte door haar partner op aangesproken, waarop zij het gat heeft opgevuld met een kussen en een dekbed. Uit een rapport blijkt dat er, ondanks dat opvullen, sprake is geweest van een onveilige slaapomgeving. De officier van justitie onderschrijft dat oordeel. Daarnaast kan het volgens de officier van justitie niet anders dan dat het zoontje van de verdachte is gestikt in het beddengoed in de ruimte tussen het bed en muur.

Verwijtbaar onvoorzichtig

De officier van justitie verwijt de verdachte in hoge mate onvoorzichtig te zijn geweest. Zij was immers al een paar keer gewezen op het gevaar van het gat tussen het bed en de muur. “Daarnaast is het algemeen bekend dat voor baby’s van deze leeftijd beddengoed juist een gevaar oplevert”, aldus de officier tijdens de zitting in de rechtbank in Groningen. Zij vindt dat de verdachte had kunnen voorzien dat de situatie gevaarlijk was. Zo had zij haar kind ook aan de niet gevaarlijke kant van het bed kunnen leggen of de loze ruimte anders op kunnen vullen, waar het kindje niet in weg zou kunnen zakken. “Bovendien was de verdachte onder invloed van cocaïne.”

Moed en kracht

Uit diverse rapporten blijkt dat de verdachte na het overlijden van haar zoontje met zichzelf aan de slag is gegaan. Zij heeft hard gewerkt om haar leven te veranderen. Zij is vrijwillig in behandeling gegaan en drinkt en gebruikt niet meer. “Gezien de informatie uit het dossier was dat ook nodig, maar het vergt ook moed en kracht om daar daadwerkelijk toe te komen. Dat verdient een compliment.”

Evenwicht

De officier van justitie heeft in haar strafeis een evenwicht proberen te vinden tussen enerzijds het feit dat door het onvoorzichtig handelen van de verdachte er een kind is overleden. Anderzijds houdt zij ook rekening met de consequenties waarmee de verdachte voor altijd moet leven. “De vader, de broertjes en zusjes en ook de verdachte staan voor de ongelofelijk zware opgave om hun leven verder te leiden zonder hun broertje of kind.”