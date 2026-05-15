Grote slag tijdens landelijke actiedag tegen omgebouwde alarmpistolen

De politie heeft op 12 mei in het hele land vijftig adressen bezocht en tientallen (vuur)wapens in beslag genomen tijdens een landelijke actiedag tegen omgebouwde vuurwapens. Er werden veertien mensen aangehouden. Bijna alle eenheden waren hierbij betrokken. De actiedag werd onder gezag van het Landelijk Parket opgetuigd en gecoördineerd door team intelligence & internationale samenwerking van de LO naar aanleiding van informatie van de politie Rotterdam.

Team intelligence & internationale samenwerking van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) deed in 2025 onderzoek naar verzonden postpakketten met daarin alarmpistolen. ‘Ongeveer zeven maanden geleden kregen we een signaal vanuit Rotterdam, uit het team Forensisch Opsporing Wapens, Munitie en Explosieven. Zij constateerden dat er ongewoon veel alarmpistolen het land in kwamen, vanuit Estland. Bij controle bleek dat sommige pakketten wel meer dan 10 alarmpistolen bevatten’, vertelt Martijn Koningen, operationeel expert bij de LO. Alarmpistolen mogen in Nederland niet worden gekocht en verkocht, dus dit hoge aantal was opvallend.

Alarmpistolen gebruikt door jongeren

Alarmpistolen zijn gemakkelijk om te bouwen tot reguliere vuurwapens. De politie ziet dat deze wapens steeds vaker gebruikt worden binnen het criminele circuit en bij ernstige geweldsdelicten. De politie heeft daarom een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in hoe vaak alarmpistolen besteld worden en vanuit Estland naar Nederland worden vervoerd. ‘Dit leverde signalen op waaruit bleek dat veel bestellingen bestemd waren voor personen die al binnen de politiesystemen voorkwamen in relatie tot vuurwapenbezit of betrokkenheid bij geweldsincidenten. Meestal (criminele) jongeren tussen de 20 en 25 jaar. Dat bevestigt dat de wapens niet gebruikt zullen worden waarvoor ze bedoeld zijn’, vertelt Koningen.

‘Groot nationaal probleem’

Zlatko Trokic is landelijk officier van justitie vuurwapens. Hij sluit zich aan bij de woorden van Koningen: ‘Het is goed dat deze actiedag de aandacht vestigt op een groot nationaal probleem. Ongeveer 40 procent van de inbeslaggenomen vuurwapens bestaat uit omgebouwde gas- en alarmpistolen. Veel mensen realiseren zich niet hoe gevaarlijk deze wapens zijn. Ze zijn oorspronkelijk niet ontworpen om met hoge druk echte munitie af te vuren, waardoor het gebruik levensgevaarlijk kan zijn, ook voor de gebruiker zelf. Daarnaast zijn gas- en alarmpistolen relatief eenvoudig verkrijgbaar en aantrekkelijk vanwege hun lage prijs. Juist die combinatie van toegankelijkheid, betaalbaarheid en het gemak waarmee ze kunnen worden omgebouwd, maakt deze ontwikkeling extra zorgwekkend.’