Man overleden na schietincident in Vaals

Na een melding van een mogelijk schietincident troffen politieagenten en ambulancepersoneel een zwaargewond slachtoffer aan in het parkje aan de Parklaan. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een 27-jarige man uit de gemeente Vaals. Specialisten van de Forensische Opsporing en de recherche zijn in de omgeving bezig met onderzoek naar de toedracht van dit incident. Er is nog niemand aangehouden.