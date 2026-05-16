Loosduinen houdt verkeerscontrole gericht op overlast

Bij een grootschalige verkeerscontrole op het bedrijventerrein van ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek) schreef de politie donderdagavond 14 mei en vrijdagavond 15 mei in totaal 62 bekeuringen. Bij deze actie werkten verschillende politieteams samen met handhaving van de gemeente.

van optrekkende voertuigen met sportieve uitlaten. Omwonenden en omliggende bedrijven ervaren veel overlast hiervan’, vertelt Johan van Rijn, teamchef van basisteam Loosduinen.

Johan vervolgt: ‘Deze verkeerscontrole heeft een aantal doelen. Denk aan het bestrijden van overlast, maar ook aan het vergroten van de algemene veiligheid op de weg. Zo controleerden we op gebreken aan voertuigen, personen met openstaande boetes en andere verkeersovertredingen. Met elkaar bevorderen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid.’

Samen optreden

Door nauw samen te werken kan er beter en gerichter gecontroleerd worden op een diversiteit aan strafbare zaken. De politie heeft tijdens de controle onder andere gebruik gemaakt van een geluidsniveaumeter, de Noise Patrol.

In enkele uren tijd, verdeeld over de beide dagen waarop de verkeerscontrole werd gehouden, schreef de politie 62 bekeuringen, waaronder twaalf bekeuringen voor het produceren van te veel en vooral onnodig geluid en drie bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs. Ook werd een automobilist aangehouden voor het rijden onder invloed. Een andere automobilist had een valse kentekenplaat op het voertuig zitten. Daarnaast nam de politie een voertuig in beslag, dit voertuig was niet verzekerd.

Twintig keer gaf de politie een bestuurder een zogenoemde WOK-status, omdat een voertuig teveel decibel produceerde. In dit geval krijgt de bestuurder een proces-verbaal en moet het voertuig met een andere uitlaat opnieuw laten keuren bij de RDW. Het voertuig mag niet meer op de openbare weg rijden totdat het opnieuw gekeurd is.