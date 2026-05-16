Dode bij verkeersongeval in Zuidlaarderveen

Bij een ernstig ongeval in Zuidlaarderveen is vrijdagmiddag een automobilist om het leven gekomen.

De 78-jarige man uit Gieten reed over de Dorpsstraat en is vermoedelijk de macht over het stuur verloren en tegen een boom tot stilstand gekomen.

Hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed na de aanrijding. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.