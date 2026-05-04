Auto botst tegen boom in Gieterveen

Op de Veenakkers in Gieterveen heeft maandagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Rond de klok van 14:15 uur kwam een personenauto door nog onbekende oorzaak in de berm terecht, waarna het voertuig frontaal tegen een boom botste.

Hulpdiensten

Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. De klap tegen de boom was aanzienlijk en zorgde voor flinke schade aan de voorzijde van de auto. Direct na de melding rukten de hulpdiensten uit naar de Veenakkers om hulp te verlenen aan de inzittende.

Ziekenhuis

De bestuurster van de auto is ter plaatse door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en uitgebreid onderzocht. Na deze eerste medische check in de ambulance werd besloten dat verdere zorg noodzakelijk was. De vrouw is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Assen voor verdere behandeling en observatie.

Weg tijdelijk deels gestremd

Vanwege het ongeval was de weg tijdelijk deels gestremd voor het overige verkeer. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om het zwaar beschadigde voertuig weg te slepen. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing.