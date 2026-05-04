PEUGEOT past de commerciële naamgeving van zijn plug-in hybrides aan in aanloop naar de toekomstige Euro 7-norm

Een van de regels die wordt ingevoerd met de toekomstige Euro 7*-norm, is een nieuw homologatieprotocol – genaamd GTR21.

De nieuwe norm is van toepassing voor het gecombineerde vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor(en) in plug-in hybridemodellen.

De Euro 7-norm geldt officieel pas vanaf 30 november 2026 voor alle nieuwe modellen en vanaf 30 november 2027 voor alle nieuw verkochte voertuigen. PEUGEOT anticipeert nu al op deze nieuwe, strengere emissienorm en besloten het GTR21-procotol per direct toe te passen. Dit leidt tot een wijziging van het officieel gecertificeerde vermogen van een aantal huidige plug-in hybridemodellen. Deze modellen ondergaan geen technische aanpassingen, waardoor prestaties, brandstofverbruik en emissies ongewijzigd blijven.