Nieuwe Leapmotor B05 leverbaar vanaf € 25.995

De Leapmotor B05 beleeft zijn officiële marktintroductie in Europa. Daarmee breidt het elektrische modellengamma verder uit. De introductie valt samen met de eerste publieke verschijning van het model in Polen, tijdens de Poznań Motor Show.

De orderboeken openen vandaag, 23 april, in onder meer Nederland. De Leapmotor B05 is in de uitvoering Pro Life leverbaar vanaf € 25.995,- (Private lease vanaf € 429,- en full operational lease vanaf € 399,- per maand).

De Leapmotor B05 combineert sportieve elegantie met comfort en biedt een overtuigende balans tussen prestaties en gebruiksgemak. De coupé-achtige proporties, brede stand op de weg en kenmerkende frameloze deuren zorgen voor een krachtige en atletische uitstraling. De B05 is er in de uitvoeringen Pro Life, ProMax Life en ProMax Design.