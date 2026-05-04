Virus op cruiseschip, drie doden

Oceanwide Expeditions behandelt momenteel een ernstige medische noodsituatie aan boord van het schip m/v Hondius , dat voor de kust van Kaapverdië ligt.

Tijdens deze reis zijn drie passagiers overleden, waaronder een Nederlands stel. Daarnaast wordt één passagier momenteel behandeld op de intensive care in Johannesburg, en hebben twee bemanningsleden aan boord dringend medische zorg nodig. Bij een van de patienten is het hantavirus vastgesteld.

Er is op dit moment nog geen toestemming van de Kaapverdische autoriteiten om gasten die medische zorg nodig hebben van boord te laten gaan of om ondersteuning te bieden bij medische screening. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben het schip bezocht om de toestand van de twee personen met symptomen te beoordelen. Zij hebben nog geen besluit genomen over de overplaatsing van deze personen naar een medisch centrum in Kaapverdië. Het schip heeft volgens Oceanwide Expeditions plaats voor zo'n 170 passagiers en maakt excursies naar Antarctica en het Noordpoolgebied.