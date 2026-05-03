Ernstig gewonde bij steekincident in Amsterdam

Een 19-jarige man is zondagochtend ernstig gewond geraakt bij een steekincident in een binnen tuin bij de Eerste Helmersstraat in Amsterdam. Dit meldt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Het incident zou rond 10.15 uur hebben plaatsgevonden rond het WG-plein. Bij aankomst van de hulpdiensten zou de man slecht aanspreekbaar zijn geweest. Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Het is volgens de politie nog onduidelijk wie erbij betrokken is geweest en of er één of meerdere verdachten betrokken zijn geweest. Medewerkers van Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan.

