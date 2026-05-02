Grote brand achter winkel in Amsterdam

Achter een winkel aan de Willemsparkweg in Amsterdam is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten waren met groot materieel ter plaatse.

Door onbekende oorzaak brak de brand uit en werd snel opgeschaald naar grote brand. Om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen werd de omgeving afgezet.

De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. Voor zover bekend deden er zich geen persoonlijke ongevallen voor.