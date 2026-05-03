Gewonden bij steekincident AZC Middelburg

De politie heeft in de nacht van zondag 3 mei, omstreeks 01:00 uur, een man aangehouden op verdenking van poging doodslag. Het incident vond plaats in het azc aan op de Laurens Stommesweg in Middelburg. Het 18-jarige slachtoffer, inwoner van het azc, werd met steekwonden aangetroffen en naar het ziekenhuis is vervoerd voor medische behandeling.

De verdachte, een 34-jarige bewoner van het AZC, is kort na de steekincident aangehouden en voor medische behandeling naar de huisartsenpost gebracht, omdat hij ook gewond raakte. Bij de verdachte is later vastgesteld dat hij onder invloed van alcohol was. Hij is na de behandeling van zijn verwondingen naar het politiebureau vervoerd en daar ingesloten.

De politie onderzoekt de zaak verder.