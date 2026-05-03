Drie inbrekers op heterdaad aangehouden

Op zaterdagochtend 2 mei om 06.00 uur kreeg de politie een melding van een woninginbraak aan de Thomas Harriotlaan in Hoofddorp. Drie inbrekers, twee mannen van 23 jaar en één man van 22 jaar uit Amsterdam, zijn op heterdaad aangehouden.

Eenmaal bij de woning, zijn de drie verdachten al uit de woning gevlucht en in een auto gestapt. Agenten wisten de auto traceren en gaven een stopteken. Eén van de verdachten sprong uit de auto een sloot in. De twee inzittenden werden gecontroleerd en aangehouden. De derde verdachte was de sloot uitgerend en werd later in het weiland aangehouden.