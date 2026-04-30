Man (60) overleden na ongeval met zijn e-step

Een 60-jarige man uit Eindhoven is donderdag 30 april overleden na een ongeval met een step aan de Kalkboei in het Zeeuwse Sluis. Dit meldt de politie vandaag.

Middernacht melding

Rond middernacht kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval. De man zou door nog onbekende oorzaak van zijn e-step gevallen zijn. Omstanders en medische hulpverleners hebben eerste hulpverleend maar dat mocht helaas niet baten. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek politie

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Verkeersspecialisten hebben ter plekke sporenonderzoek gedaan en agenten hebben omstanders gesproken. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere weggebruikers betrokken zijn geweest bij het ongeval.