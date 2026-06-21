Politie schiet op verdachte in Middelburg

In het centrum van Middelburg heeft zaterdagavond 20 juni een incident plaatsgevonden waarbij een politieagent een schot heeft gelost. Daarbij is een persoon gewond geraakt en zijn twee mannen aangehouden.

Het schietincident vond rond 21.30 uur plaats aan de Simpelhuisstraat. Tijdens het optreden heeft een agent een schot gelost. Een 22-jarige man uit Middelburg raakte daarbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en na behandeling overgebracht naar zijn cel. Wat er voorafgaand aan en tijdens het incident precies heeft plaatsgevonden, wordt onderzocht door de Rijksrecherche.

Daarnaast is een 21-jarige man uit Middelburg aangehouden wegens het belemmeren van de politie bij de uitvoering van haar werkzaamheden.