Aanhouding voor mogelijke betrokkenheid overlijden man

In het onderzoek naar het overlijden van een 35-jarige man in Middelburg is iemand aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.

Het onderzoek startte woensdagavond 17 juni 2026 toen een zwaargewonde man aangetroffen werd op straat aan de Driewegenhof . De man werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd maar overleed later aan zijn verwondingen.

Onduidelijk

Tot op heden is nog niet duidelijk wat er heeft plaats gevonden en hoe de man gewond is geraakt. Er zijn meerder mensen gesproken en er is een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Zonder verder over zijn rol te kunnen uitweiden kwam de identiteit van een 40-jarige man uit Middelburg boven in het onderzoek. Hij is vrijdagochtend aangehouden.