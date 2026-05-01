Vrouw (84) overleden bij ernstig ongeval met zonnetrein Vlissingen

Vrijdagochtend heeft er op de Hellingbaan in Vlissingen een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij een vrouw (84) op de fiets onder een wagon van een zonnetrein is terechtgekomen. Dit meldt de politie vandaag.

Reanimatiepoging

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatste om het slachtoffer te reanimeren maar dat bleek tevergeefs het slachtoffer, een 84-jarige vrouw uit Vlissingen, bleek te zijn overleden.

Gefilmd uit nabijgelegen appartementencomplex

De politie heeft via X laten weten dat er vanuit een nabijgelegen appartementencomplex werd gefilmd. 'Dit vinden wij onacceptabel. Stop hiermee en toon respect voor het slachtoffer en de hulpverleners', aldus de politie.