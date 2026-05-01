Harde knal en brand aan de Floris van Egmondstraat in Lopik

Bewoners en buren van een pand aan de Floris van Egmondstraat in Lopik werden op 1 mei opgeschrikt door een harde knal en brand. De politie zoekt getuigen.

De knal en de daaropvolgende brand vonden rond 02.20 uur plaats. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk. De voordeur van de getroffen woning en een deel van de voorgevel hebben schade opgelopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de brandstichting mogelijk twee personen op een scooter betrokken waren.