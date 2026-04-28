dinsdag, 28. april 2026 - 19:09 Update: 28-04-2026 20:55
Politie pakt in fietsenstalling vuurwapens af van minderjarig duo
Middelburg
Surveillerende agenten controleerden maandagavond 27 april, omstreeks 22.10 uur, een groepje jeugd dat zich ophield in de fietsenstalling aan het Zusterplein in Middelburg. 'Bij twee van de jongens werden vuurwapens aangetroffen', zo meldt de politie vandaag.
Jongens aangehouden
De twee jongens zijn aangehouden. Het betreffen minderjarige tienerjongens uit Middelburg en Oost-Souburg. 'Zij zijn ingesloten en zitten nog vast. De verdachten worden dinsdag verder gehoord door rechercheurs', aldus de politie.
Huiszoekingen
De vuurwapens worden nog onderzocht door de politie. Op de twee woonadressen van de verdachten werd door de politie huiszoeking gedaan.