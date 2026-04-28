Verdachten blokkade A12 Utrecht krijgen dagvaarding

De zes verdachten die zaterdag 25 april zijn aangehouden bij de blokkade door actievoerders van Extinction Rebellion (XR) zijn maandag 27 april in de loop van de dag in vrijheid gesteld.

Voor rechter verantwoorden

Zij hebben van het Openbaar Ministerie een dagvaarding gekregen en dienen zich later dit jaar, op 26 augustus, voor de rechter te verantwoorden. De ongeveer 400 overige aangehouden actievoerders werden op 25 april aangehouden en naar een veilige plek overgebracht, waar ze direct in vrijheid werden gesteld.

Ernstig in gevaar

Het zestal, een 40 en 44-jarige man uit Utrecht, een 46-jarige man uit Ouderkerk a/d Amstel, een 59-jarige man uit Tilburg, een 67-jarige man uit Almelo en een 79-jarige man uit IJsselstein worden ervan verdacht dat zij met personenauto’s opzettelijk zijn gestopt op de Rijksweg A12, waardoor ze de algemene veiligheid van personen of goederen ernstig in gevaar hebben gebracht (artikel 162 van het Wetboek van Strafrecht).

Invordering rijbewijzen

Daarnaast is het rijbewijs van deze zes verdachten ingevorderd. Het Openbaar Ministerie zal hierover een vervolgbesluit nemen. De verdachten worden ook aangemeld bij het CBR voor een educatieve maatregel.

Geen begrip

De politie heeft geen begrip voor het feit dat zes automobilisten een voertuig op de snelweg A12 tot stilstand brachten en vervolgens blokkeerden. Dit is levensgevaarlijk. Voor tenminste twee ambulances die met spoed mensen vervoerden voor urgente medische zorg was geen vrije doorgang. Uiteindelijk is het gelukt langs de blokkade te komen.