Mega brugdek voor A10 Schinkel vaart door Amsterdam

300 ton

Het gevaarte met de afmetingen van 26 bij 21 meter weegt 300.000 kilo en is in Friesland vervaardigd. Het gewicht van het val gelijk is aan een passagiersvliegtuig dat volledig geladen is en net zo groot is als twee tennisbanen.

Zuidelijke Schinkelbrug A10 Zuid

Van vrijdag 24 april tot en met woensdag 29 april 2026 wordt een nieuw, beweegbaar brugdeel (de val) voor de zuidelijke Schinkelbrug in de A10 Zuid in Amsterdam over het water vervoerd vanuit Friesland. Dit onderdeel is gebouwd door Solidd Steel Structures in Friesland.

Knooppunt Nieuwe Meer

Het deel is bedoeld voor de meest zuidelijke van de in totaal vijf bruggen die samen de Schinkelbrug vormen bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dit transport is onderdeel van het Zuidasdok-project, waarbij de Schinkelbrug wordt vernieuwd en verbreed, met behoud van doorgaand verkeer.

Friese makelij

Het is niet de eerste keer dat onderdelen vanuit Friesland komen; in september 2025 werden er ook al onderslagbalken voor de A10 Zuid geleverd. De werkzaamheden op de A10 Zuid zijn in volle gang en de nieuwe noordelijke brug staat gepland om als eerste in 2028 klaar te zijn.