'Goedkopere zorgpremie niet altijd voordeliger voor consument'

Met ruim 1,15 miljoen mensen die de stap zetten naar een andere zorgverzekeraar, ligt het aantal overstappers dit jaar lager dan in voorgaande jaren. Een belangrijke verklaring is dat de zorgpremies ten opzichte van vorig jaar nauwelijks zijn gestegen. Verzekerden die wel zijn overgestapt deden dit vooral vanwege de hoogte van de premie, blijkt uit onderzoek van Nivel.

Problemen komen pas later aan het licht

SKGZ Klachten- en expertisecentrum zorgverzekeringen merkt dat mensen vaak na 1 januari tegen problemen met hun verzekering aanlopen: zo is een zorgverlener soms niet gecontracteerd, blijkt een aanvullend pakket minder dekking te bieden dan gedacht of wordt een bepaald medicijnmerk alsnog niet vergoed. Dit zorgt ieder jaar voor onverwachte kosten en veel teleurstelling.

Vergoeding uit het basispakket kan verschillen

Het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Toch kan het zijn dat de ene zorgverzekeraar 100% vergoedt voor een behandeling bij een specifieke psycholoog en de andere zorgverzekeraar maar 80%. Dat heeft te maken met contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorgverleners.

Goede voorlichting over gebruik van zorgverzekering

Mensen vergelijken hun zorgverzekering vooral op prijs en zijn zich niet altijd bewust van de beperkingen in de polis, zoals het beperkte aantal gecontracteerde zorgverleners. Daardoor kan de dekking in de praktijk anders uitpakken dan verwacht. Goede voorlichting is daarom belangrijk, niet alleen bij het kiezen van een zorgverzekering, maar ook bij het gebruik ervan gedurende het jaar.