Onderzoek na overlijden arrestant cellencomplex Apeldoorn

Afgelopen zaterdag- op zondagnacht heeft de politie een aanhouding verricht aan de ’s Gravenhof in Zutphen. 'De arrestant is kort na aankomst bij het cellencomplex in Apeldoorn onwel geraakt en afgelopen maandag in het ziekenhuis overleden. De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek', zo meldt de politie vandaag.

Cellencomplex Apeldoorn

Agenten kwamen in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer af op een melding van overlast bij een hotel. Een man werd rond 03.30 uur aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Daar werd de man onwel. Medische hulpverlening werd opgestart in het cellencomplex waarna hij in een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij gisteren overleden.

Onderzoek door Rijksrecherche

De Rijksrecherche is – zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt – een onderzoek gestart. De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Zolang dat onderzoek loopt, worden er in het belang van dat onderzoek geen verdere mededelingen gedaan.