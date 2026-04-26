Douane vindt 365 kilo cocaïne verstopt in verhuisboedel, vier aanhoudingen in Lochem

De vondst van 365 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam heeft deze week tot vier aanhoudingen geleid in Lochem. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Verhuisboedel

De drugs zaten verstopt in een container met verhuisboedel afkomstig uit Curaçao en werden op zaterdag 4 april ontdekt tijdens een controle door de Douane. Na onderzoek door het HARC-team bleek de verhuisboedel een adres in de Achterhoek als eindbestemming te hebben. Bij een woning in Lochem zijn op woensdag 22 april uiteindelijk vier verdachten aangehouden die bezig waren met het uitladen van de container.

Curaçao

Het gaat om een vrouw (29) en drie mannen (29, 38, 44) die allen op Curaçao zijn geboren. Zij worden verdacht van het invoeren van deze partij drugs. De verdachten zijn op vrijdag 24 april voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat ze veertien dagen langer blijven vastzitten.

Grootschalige controle

Eerder maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat tijdens een grootschalige Douanecontrole in de haven van Rotterdam op 4 april, een hoeveelheid van in totaal 1400 kilo cocaïne is aangetroffen in verschillende containers op een schip uit Curaçao. Daar komt de vondst van deze partij van 365 kilo nog bovenop.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 29 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en