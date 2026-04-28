dinsdag, 28. april 2026 - 20:52 Update: 28-04-2026 20:58
Brommobiel raakt te water aan Leidsegracht in Amsterdam
Foto: BlikopNieuws / BON
Amsterdam
Dinsdagmiddag is in Amsterdam aan de Leidsegracht een brommobiel te water geraakt. De bestuurder zat nog in het voertuig.
'Bestuurder met de schrik vrij'
'Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het voertuig gehaald. Hij kwam met de schrik vrij', zo weet Stadszender AT5.
Duikers
Duikers hebben de inmiddels zo goed als gezonken brommobiel met een grote strop vastgemaakt waarna het voertuig uit de gracht kon worden gehesen. Hoe het kon gebeuren dat de brommobiel te water raakte is niet bekend.
