Prijsverschil tussen biologisch en niet-biologische voeding flink gestegen

Consumenten betalen gemiddeld 66% meer voor een biologisch product dan voor een niet-biologisch product. Dat blijkt uit de laatste prijspeiling van de Consumentenbond. Het prijsverschil is een stuk groter dan 2 jaar geleden: toen was het prijsverschil nog 48%.

De Consumentenbond peilde in maart 2026 de prijzen van 166 biologische producten bij 13 (biologische) supermarktketens. Lidl blijkt het goedkoopst, met een prijsniveau van 19% onder het gemiddelde. Daarna volgen Vomar (-17%), DekaMarkt en Dirk (beiden -12%).

De speciaalzaken Ekoplaza en Odin zijn het duurst voor biologische voeding. Maar deze winkels onderscheiden zich door een volledig en ruim biologisch assortiment.

Van de reguliere supermarkten bieden Albert Heijn, Jumbo en Plus de grootste keuze, met meer dan 1000 biologische producten.

Dubbele prijs voor biologisch

Hoe groot het prijsverschil is tussen biologisch en niet-biologisch verschilt per supermarktketen. Het verschilt ook per productgroep. Kleine prijsverschillen zijn er vooral bij zuivel, soep, rijst en pasta.

In sommige gevallen is de biologische versie zelfs goedkoper. Zo kostte de reguliere volkorenmacaroni bij DekaMarkt €0,58, de biologische €0,44. Bij groente, fruit, chips, sauzen en thee zijn de prijsverschillen juist groot. Soms wel 100% of meer. Zo betalen consumenten bij Plus €1,49 voor 500 gram gewone trostomaten en €2,99 voor de biologische variant.

Zorgelijke ontwikkeling

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch gemiddeld weer groter is geworden, is een zorgelijke ontwikkeling. Op deze manier kunnen alleen consumenten met een goed gevulde portemonnee biologische producten betalen terwijl het belangrijk is dat duurzame keuzes voor iedereen betaalbaar zijn.’