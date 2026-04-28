Man (45) moet 28 jaar cel in voor liquidatie man in Krommenie in 2015 en voorbereiding moord in Berlijn

De rechtbank Noord-Holland legt een 45-jarige man 28 jaar gevangenisstraf op voor het medeplegen van een moord op een man in Krommenie in 2015. 'Daarnaast heeft hij samen met anderen voorbereidingen getroffen voor de moord op een andere man in Berlijn. De verdachte was zelf niet op de zitting aanwezig. Het is niet duidelijk waar hij zich bevindt', zo meldt de rechtbank.

Liquidatie

Het eerste slachtoffer werd op 7 november 2015 in de nacht doodgeschoten in een woonwijk in Krommenie. Gedurende de avond voorafgaand aan de liquidatie verstrekte een vriend van het slachtoffer op verzoek van de verdachte voortdurend informatie over waar het slachtoffer zich bevond en welke kleding hij droeg. Ook liet de verdachte het slachtoffer volgen op zijn route naar huis. De verdachte hield de schutters en chauffeur van de vluchtauto hiervan op de hoogte en bepaalde wanneer de schutters in actie moesten komen. De verdachte gaf de schutters ook instructies over de wijze waarop zij de liquidatie moesten uitvoeren.

Kogelwerend vest niet bestand tegen 29 schoten

In verband met een mogelijke aanslag op zijn leven, droeg het slachtoffer een kogelwerend vest. Dat vest was uiteindelijk niet bestand tegen de vele schoten die op hem werden afgevuurd. Er is tenminste 29 keer geschoten. Veel omwonenden hebben de schietpartij gehoord en verschillende auto’s zijn beschadigd door de rondvliegende kogels.

Liquidatie Berlijn

Daarnaast heeft de verdachte in 2015 samen met anderen een liquidatie van een ander slachtoffer in Berlijn voorbereid. Daarbij gaf de verdachte instructies aan één van de beoogde uitvoerders over de rolverdeling tijdens en de wijze waarop de liquidatie uitgevoerd moest worden. Deze liquidatie is uiteindelijk niet gelukt, omdat het slachtoffer niet aanwezig was op de verschillende momenten dat naar hem is gezocht.

Beslissing van de rechtbank

De verdachte heeft zich aan uitzonderlijk zware misdrijven schuldig gemaakt. De verdachte maakte deel uit van een groep personen die op nietsontziende wijze beslissen over leven en dood, kennelijk gedreven door de wens om onwelgevallige personen uit de weg te ruimen. Uit de berichten volgt dat de verdachte er alles aan gelegen was dat de beoogde doelwitten zouden sterven. Hoewel de verdachte niet zelf het slachtoffer heeft doodgeschoten en ook het andere slachtoffer niet zelf zou doodschieten, zette hij anderen tegen betaling ertoe aan buitensporig geweld te gebruiken. Daarbij wordt de waarde van een mensenleven schaamteloos uitgedrukt in geld. Het kennelijke gemak waarmee de verdachte bereid is geweest om over andermans leven te beschikken, getuigt naar het oordeel van de rechtbank van een schokkende gewetenloosheid. Een gevangenisstraf van 28 jaar vindt de rechtbank daarom passend. Deze straf is gelijk aan wat de officier van justitie heeft gevorderd.