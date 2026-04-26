Politie verricht 400 aanhoudingen na blokkade A12 Utrecht door XR

De politie heeft zaterdag opgetreden toen demonstranten van Extinction Rebellion (XR) enkele snelwegen rond Utrecht blokkeerden. 'Er zijn circa 400 mensen aangehouden. De politie heeft geen begrip voor het feit dat demonstranten de snelweg betraden en blokkeerden. Dit is levensgevaarlijk', zo meldt de politie.

A12

Zaterdag 25 april rond 11:30 uur verzamelden demonstranten van Extinction Rebellion (XR) zich op verschillende plekken langs de A12. De ME vormde een linie om te voorkomen dat zij de snelweg op gingen. Een deel van de demonstranten brak door de linie heen en betrad daarop de snelweg. In een poging dat te voorkomen is in enkele gevallen geweld gebruikt.

Verkeer A12 geblokkeerd door voertuigen XR

Vervolgens zijn rond 12.00 uur verschillende voertuigen van demonstranten op de A12 gestopt en hebben het verkeer geblokkeerd. Een groep demonstranten betrad hierop de A12 nabij knooppunt Oudenrijn. De politie kon niet voorkomen dat door deze groep van circa 150 personen de snelweg daadwerkelijk werd geblokkeerd. Even later blokkeerden enkele demonstranten nog de fly-over van de A2 vanaf Utrecht naar de A12 richting Arnhem. Een groep van circa 200 demonstranten werd nabij de snelweg A12 tegengehouden, aangehouden en uiteindelijk verplaatst.

Zes bestuurder aangehouden en voertuigen in beslag genomen

De politie bereidde zich hierna voor op het verwijderen van de demonstranten en het opheffen van de blokkades. Zij werden gevorderd de snelweg te verlaten. Er is ook direct gestart met de opsporing van de veroorzakers van de blokkades. Tot nu toe zijn er zes bestuurders aangehouden en een aantal voertuigen zijn in beslag genomen.

Verdachten

De verdachten, een 40 en 44-jarige man uit Utrecht, een 46 jarige man uit Ouderkerk a/d Amstel, een 59-jarige man uit Tilburg, een 67-jarige man uit Almelo en een 79-jarige man uit IJsselstein zijn overgebracht naar het politiebureau en in verzekering gesteld. Daarnaast worden zij ook aangemeld bij het CBR voor een educatieve maatregel. De ruim 200 demonstranten die geen gehoor gaven aan de vorderingen, zijn ook aangehouden. Hierbij deden zich geen incidenten voor. Zij worden voorgeleid en op een andere locatie heengezonden.

A12 rond 15.30 weer opengesteld door politie

Rond 14:30 uur was de hoofdrijbaan op de A12 grotendeels ontruimd en is rond 15.30 uur opengesteld voor het verkeer.